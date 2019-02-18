Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan DEAŞ’lı vatandaşlarını yargılamaları çağrısında bulunan Donald Trump, aksi durumda Avrupa kökenli 800 teröristi serbest bırakmakla tehdit etti.

İngiltere, Almanya ve Fransa’dan çağrıya olumlu yanıt gelmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Alman vatandaşlarının yasal olarak ülkeye dönüş yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Fransa da "Politikamızı değiştirmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Nicole Belloubet, şu aşamada Fransa'nın Trump’ın taleplerine karşılık vermeyeceğini dile getirdi.

İngiltere’den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, daha önce yaptığı açıklamada, DEAŞ'a katılan kız öğrencinin dönüşünü engelleyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters