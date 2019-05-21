İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İran'da ABD ve Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında bilgi veren İsmaili, "ABD ve Suudi Arabistan casusluk servisleriyle bağlantılı iki kişi hakkındaki mahkumiyet kararı kısa süre önce çıkarıldı" dedi.

Söz konusu kişilerin kimliğini açıklamayan İsmaili, söz konusu kişilerin aldıkları cezalar hakkında da bilgi vermekten kaçındı.

British Council çalışanı hakkındaki suçlamalar

İsmaili, İran'da İngiltere adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council çalışanı Ares Emiri'nin mahkumiyet kararı hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu kişinin İngiltere istihbarat servislerinden eğitim aldığını ifade eden İsmaili, "British Council'la bağlantısının yanı sıra İngiltere casusluk servislerinden eğitim almış ve İngiltere Dışişleri Bakanlığının imkanlarından faydalanmıştır" dedi.

İngiltere'de yaşayan Emiri, ailesini ziyaret etmek için geldiği İran'da 14 Mart 2018'de "milli güvenliğe aykırı eylemler" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kültürel nüfuz ve dönüşüm projelerinin yöneticisi olduğu öne sürülen Emiri, geçen hafta mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bunun ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaş olan ve İngiliz hükümeti ile bağlantılı kuruluşlar için çalışan İran vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA