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Dünya
TRT Haber 04.01.2024 20:23

İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

İran'da, Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaşanan terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 284 kişi de yaralandı.

İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
[Fotograf: AP]

İran’ın Kirman kenti son yılların en fazla can kaybıyla sonuçlanan saldırılarından birine sahne oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulandı.

Terör saldırılarından bir gün sonra adli tıp verilerini İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi aktardı. Patlamalarda can kaybının 84 olarak güncellendiğini söyledi.

Bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 103 olarak açıklanmıştı.

İran İçişleri Bakanı Vahidi, saldırılarda 284 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Tahran yönetimi, saldırıların sorumluluğu konusunda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef göstermişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise saldırılarda Washington'un veya İsrail'in dahlinin olmadığını açıklamıştı.

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