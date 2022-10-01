İran'da Mahsa Amani'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, ülkenin güneydoğusundaki Zahidan kenti cuma namazı sonrası karıştı.

Kimliği belirsiz kişiler, cuma namazının ardından karakola ve meydandaki kalabalığa ateş açtı.

Karakoldaki polisler de saldırganlara karşılık verdi.

Ortalık savaş alanına döndü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, olaylar, imamın cuma hutbesinde,15 yaşındaki bir kızın bir güvenlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığı haberinden söz etmesiyle patlak verdi.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesi de ateşe verildi.

İran Devrim Muhafızlarının İstihbarat Komutanı ve 18 kişi öldü

Olaylarda, aralarında İran Devrim Muhafızlarının İstihbarat Komutanı Albay Ali Musevi'nin de bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ülkede, Mahsa Amini'nin 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolar da ikinci haftasında devam ediyor.

Slogan atarak pankart açan ve yürüyüş düzenleyen bir gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Ülkede gösterilerin başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

İran Devlet Ajansı İrna'ya göre, eski bir futbolcu da sosyal medyada protestolara destek olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gösterilerdeki rolleri nedeniyle, aralarında Alman,Polonya, İtalya, Fransa, Hollanda ve İsveç vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişi de tutuklandı.

Eylemlere destek veren ünlülere karşı yetkililerin harekete geçeceği de duyuruldu.

Zahidan kentinde 7 Ekim'e kadar üniversite eğitimine ara verildi

İran’ın resmi ajansı İRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan şehrinde çıkan olaylar sonrası oluşan tedirginlik nedeniyle Eğitim Genel Müdürlüğü okulların cumartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Zahidan, Kurin ve Nusretabad şehirlerinde tüm eğitim kademelerindeki okullar tatil edilirken, Zahidan Üniversitesi’nde de 1-7 Ekim tarihleri arasında eğitime ara verildi.

Çatışmalar sonrası ailelerin tedirgin olduğu, Eğitim Genel Müdürlüğünün bu durumu göz önünde bulundurarak bugün için tüm eğitim kademlerinde okulları tatil ettiği aktarıldı.