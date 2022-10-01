Türkiye ile ABD arasında F-16 konusundaki görüşme trafiği sürüyor.

ABD'de temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki heyet başta bu konu olmak üzere Washington'da görüşmeler yaptı.

AK Parti heyeti ABD'de

Daha önce mayıs ayında Washington'u ziyaret eden ve toplam 25 kongre üyesi ile görüşen heyet, bu sefer de Teksas Senatörü Ted Cruz'un da aralarında olduğu 2 senatör ve 14 milletvekili ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde basınla buluşan heyet üyeleri, görüşmelerde Türkiye’ye F-16 satışı ve modernizasyonu ile ilgili olumlu tavır ortaya çıktığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Kongre, Türkiye ve Yunanistan'a karşı hakkaniyetli davranmalı"

Heyet Başkanı Efkan Ala, Kongre'deki bazı grupların F-16 satışına şart koyma çalışmalarını da eleştirdi.

"ABD Kongresi'nin iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'a karşı hakkaniyetli ve eşit mesafede durmasını, Ege sorunları konusunda da ülkemizin hassasiyetlerine saygı göstermesini ve NATO'nun geleceğini şahsi menfaatlerinden önde tutmasını bekliyoruz."

"Yunanistan zaman zaman diplomatik yankesicilik yapmaktadır"

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tavrını da eleştiren Ala şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan zaman zaman iklim müsait olunca kendine göre değerlendirdiğinde, fırsat bulunca tabiri caizse 'diplomatik yankesicilik' yapıyor, yapmaya çalışıyor."

Görüşmelerde ABD’nin terör örgütleri PKK/YPG’ye yardımından duyulan rahatsızlık da iletildi.

[Fotoğraf: AA]