Çin, Hindistan, Brezilya ve Gabon'un çekimser kaldığı oylamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 10 ülke, ABD ve Arnavutluk tarafından hazırlanan karar lehinde oy kullandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, taslağa dair yaptığı konuşmada, "Rusya'nın böyle bir taslağı dikkate almasını ve desteklemesini ciddi olarak bekliyor musunuz? Ve eğer değilse, Rusya'nın bu hakkı kötüye kullandığı dile getirmek için kasten veto hakkını kullanmaya zorladığınız ortaya çıkıyor." dedi.

Nebenzia, karar taslağını provokasyon olarak nitelendirerek, "Batı tarafından yapılan bu tür açıkça düşmanca eylemler, konsey içinde iş birliği yapmayı reddetmektir. Bu, herkes için açık bir hedefi olan düşük dereceli bir provokasyondan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri ve ABD, Rusya'nın kararını tanımayacak

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın veto ettiği tasarıya dair, "Karar, bu yasa dışı referandumları kınıyor. Tüm devletlere Ukrayna'nın değişen herhangi bir bölgesini tanımamaları çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki askerlerini derhal geri çekmesini gerektiriyor." diye konuştu.

Referandumlar uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınanırken, Avrupa ülkeleri ve ABD bu kararı tanımayacaklarını açıkladı.

Antonio Guterres ise dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak ve kınanmayı hak edecek." açıklaması yapmıştı.

ABD, Güvenlik Konseyi'ndeki vetonun ardından BM Genel Kuruluna giderek Rusya’dan söz konusu kararı neden veto ettiğinin savunmasını istetecek.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.