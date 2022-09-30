İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahsa Emini'nin gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar "ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan çok boyutlu komplo" olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bakanlığı, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik operasyonda "protestolar sırasında terör ve vandalizm eylemleri organize ettiği ve gösterileri kışkırtmak için sahte haberler uydurduğu tespit edilen" Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu 49 kişinin tutuklandığını belirtti.

36 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele, IKDP, PAK ve PJAK örgütlerine mensup 77 kişinin de operasyonlarda tutuklandığını açıklayan Bakanlık, tutuklananlar arasında "bölgedeki ABD ve İsrail üslerinde askeri eğitim almış üst düzey bir örgüt mensubunun" olduğunu da aktardı.

Açıklamada, Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere şiddet eylemleriyle ilgisi tespit edilen 9 yabancı uyruklunun da tutuklandığı kaydedildi.

Bakanlık, gösteriler sırasında bombalı terör eylemleri planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin de yakalandığını ve söz konusu kişilerle birlikte 36 kilogram patlayıcının ele geçirildiği bilgisini paylaştı.