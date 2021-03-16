İran devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19'a karşı üretilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı için başkent Tahran'da aynı bakanlığa bağlı Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) yerleşkesinde tören düzenlendi.

İranlı bilim insanının anısına "Fahra" adı verildi

Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törende, aşının ilk dozu Kasım 2020'de Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hani Fahrizade'ye yapıldı.

Aşıya Muhsin Fahrizade'nin anısına "Fahra" ismi verildiği açıklandı.

"Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek"

Törende konuşan Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen Fahra oldu. Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.

İran, yerli üretim "COVIRAN Bereket"i 29 Aralık 2020'de, "Razi Cov Pars"ı da 28 Şubat'ta insan üzerinde denediğini duyurmuştu.