Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AP
Prens Philip taburcu edildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, bir aylık tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildi.
99 yaşındaki Philip, 16 Şubat'ta enfeksiyon tedavisi için Kral 7. Edward Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra geçici olarak St. Bartholomew's Hastanesi'ne nakledilmişti.
Bir aylık süre içerisinde kalp rahatsızlığı için de "başarılı bir prosedür" geçirdiği bildirilen Philip, bugün Kral 7. Edward Hastanesi'nden taburcu edildi.
[Fotoğraf: AFP]
Edinburgh Dükü'nün rahatsızlığının COVID-19 ile ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.
Prens Philip ile eşi Kraliçe 2. Elizabeth'e ocak ayında koronavirüs aşısı uygulanmıştı.
Etiketler: İngiltere
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