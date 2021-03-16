Japonya, Türkiye'deki sığınmacılara 14 milyon dolarlık yardımda bulunacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen programda paketin detaylarını açıkladı.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Phillipe Lerclerc de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, sığınmacılara yardıma devam edecek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Japon hükümetine desteği için teşekkür etti. Savaştan kaçan bu insanlara sahip çıkmanın, ahlaki ve hukuki sorumluk olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yardım etmeye devam edeceğini, uluslararası toplumun da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Yavuz Selim Kıran, "Suriyeli sığınmacıların; güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkesiine dönmeleri için uluslararası toplumun daha çok çaba göstermesi gerekiyor. Mesela altyapı çalışmalarına yardım etmek iyi bir başlangıç olabilir" açıklamasını yaptı.

"Sığınmacılara yardım etmek tek bir ülkenin görevi değil"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Lerclerc de, sığınmacılara yardım etmenin tek bir ülkenin görevi olmadığını vurguladı ve Türkiye'nin sığınmacılara sağladığı imkanlardan övgü ile bahsetti.

Philippe Leclerc, "Birleşmişr Milletler; Türk Devleti'nin ve Türk halkının istatiksel olarak ölçülmesi mümkün olmayan misafirperverliği için minnettar. Bu "efsanevi misafirperverliği" sağlayan şey Türk milletinin yüreğidir" dedi.