Ermenistan’da askeri muhtıra sonrası tansiyon düşmüyor.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlere ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan da eklendi.

Petrosyan, Paşinyan'ın istifasının tek çıkış yolu olduğunu söylerken, Paşinyan'a yurtdışında geçici olarak sığınacak bir yer bulabilmesi için dokunulmazlık garantisi verilmesi gerektiğini de vurguladı.

"Paşinyan istifa edecek" iddiası

Ter Petrosyan, Paşinyan'nın görevlerinin ülkeyi seçime götürecek tarafsız bir başbakan yardımcısına verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Ermenistan basını ise Başbakan Paşinyan'ın 23 Mart'ta istifa edeceğini yazarken, aynı zamanda erken seçim tarihini de açıklayacağına dikkat çekti.

"Erken seçim, 'geçici' hükümetten sonra yapılmalı"

Kaos ortamının bulunduğu ülkede siyasi görüşmeler de sürüyor. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Demokrat Parti lideri Aram Sarkisyan ile birlikte krizi aşmanın yollarını konuştu.

Muhalefet, erken seçimlerin geçici hükümet kurulduktan sonra yapılması gerektiğini yineledi.

Aktif politikaya dönme kararı alan Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan ise

siyasiler, tanınmış isimler ve gençlerle bir araya geldi.