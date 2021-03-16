TASS ajansının haberine göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) bir yetkili, Twitter'ın, yasaklı içeriklerin kaldırılmasına ilişkin Rus tarafının talebini reddetmesi halinde 1 ay içerisinde erişim engeliyle karşılaşacağını açıkladı.

Halihazırda yavaşlatma uygulanıyor

Rusya, söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle, geçtiğimiz hafta siteye erişimin yavaşlatıldığını duyurmuştu. İlgili açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denilmişti.