Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan yazılı açıklamada, İran'daki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağıştan kaynaklı sel felaketinin, 2 binden fazla şehir ve kasabayı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, sel felaketinin 10 milyon kişiyi bir şekilde etkilediği, bazıları kalıcı olmak üzere yarım milyondan fazla insanın sel nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.

Felaketten dolayı en az 78 kişinin öldüğü, bin 136 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ülke çapında tahmini 2 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç duyduğu belirtildi.

IFRC, uluslararası topluma çağrı yaparak, selden etkilenen 30 bin ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için 5,1 İsviçre Frangı tutarında yardım talep etti.

"Son 15 yılın en büyük felaketi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İran Kızılayının uluslararası ilişkiler ve insan haklarından sorumlu genel sekreter baş yardımcısı Zehra Falahat ise, "Bu, İran'ı 15 yıldan fazla bir sürede vuran en büyük felaket" değerlendirmesini yaptı.

Falahat, Kızılay gönüllülerinin rapor ettiği sahnelerin kahredici olduğuna, bazı köylerin tamamının dakikalar içerisinde su altında kaldığına, sayısız evin ve binanın zarar gördüğüne veya tamamen yıkıldığına işaret etti.

İran Kızılayının tarihinin en büyük yardım çalışmalarını yürüttüğünü, insanları kurtarmak ve destek olabilmek için mümkün olan her kaynağı kullandığını vurgulayan Falahat, "Ancak tüm bunlar yeterli değil" ifadesini kullandı.

"Zarar 7 milyar 619 milyon dolar"

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin 25 eyaletini etkileyen sel felaketinin zararının 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

İran'da 17 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağış, ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına almış durumda. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel felaketinde, ülke genelinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

Kaynak: AA