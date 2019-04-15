Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in Venezuela'daki rolünü eleştirmesine yanıt verdi.

Lu, Pompeo'nun eleştirilerinin "temelsiz" olduğunu ve Çin ile Latin Amerika ülkelerinin arasını açmayı hedeflediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ABD'yi "her seferinde diğer ülkelerde siyasi gücü tehdit etmek, hatta devirmek için Latin Amerika'ya arka bahçesi gibi muamele etmekle" suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta, Çin'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine maddi destek vermesinin ülkedeki krizin uzamasına yardım ettiğini savunmuştu.

Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış ve Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

