Protestocular, yerel saatle 10.00'da (TSİ 12.00) Oxford Circus, Waterloo Köprüsü, Parlamento Meydanı ve Piccadilly Circus gibi merkezi yerlerde araç geçişini engellemeye başladı.

Gösteriyi düzenleyen Extinction Rebellion grubundan yapılan açıklamada, 24 saat boyunca trafiğin barışçıl bir şekilde engelleneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gösterinin halk meclisleri, sanat etkinlikleri, sahne gösterileri, konuşmalar, atölye çalışmaları ile yemek ve aile alanlarını içeren "yaratıcı bir direniş festivali" olacağı kaydedildi.

Eylemlerin 5 gün sürebileceği ifade edilen açıklamada, hükümetten iklim ve ekolojik acil durum ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için bir halk meclisi oluşturması isteniyor.

Açıklamada, eylemlerin küresel bir harekete dönmesi temennisi dile getirilirken, gösteri sırasında gözaltılar olabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Şu ana kadar polis, göstericilere müdahalede bulunmadı.

Geçen sene kasım ayında binlerce protestocunun Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA