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Dünya
AA 14.08.2023 15:35

İran'da türbe saldırısıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı

İran’ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İran'da türbe saldırısıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Fars Eyalet Başsavcısı Kazım Musevi, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verdi.

Musevi, "Dün akşam meydana gelen saldırıyla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı. Bu kişiler yabancı uyruklu, saldırıyı düzenleyen kişi ise Tacikistan vatandaşı." dedi.

İran devlet televizyonu saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı dün, Şiraz şehrindeki saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise bugünkü haberinde ölü sayısını bir kişi olarak düzeltirken 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki kişi 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

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