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İran'da son 24 saatte 74 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı.
COVID-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.
Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı.
Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.
Etiketler: iran'da koronavirüs salgını covid-19Son Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:41
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