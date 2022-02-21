Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İran'da savaş uçağı düştü
İran'ın Tebriz şehrinde bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın İran'a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.
Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını belirtmedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.
Etiketler: İran Uçak Kazası
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