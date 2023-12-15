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Dünya
AA 15.12.2023 09:32

İran'da polis karakoluna silahlı saldırı: 12 ölü

İran medyasında yer alan habere göre, bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda silahlı kişiler 12 kişiyi öldürdü ve diğerlerini de yaraladı.

İran'da polis karakoluna silahlı saldırı: 12 ölü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 12 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

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