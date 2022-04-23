İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz 4 kişinin eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde konuşlu 110'uncu Selman-i Farisi Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin seyir halindeki aracına ateş açması sonucunda çatışma çıktı.

Saldırıda, İranlı komutan Elmasi'nin yara almadığı ancak koruması teğmen Mahmud Absalan'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ölen subayın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki Komutan Vekili Tuğgeneral Perviz Absalan'ın oğlu olduğu belirtildi.

Saldırganlar yakalandı

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının faillerinin Zahidan kentinin girişindeki bir kontrol noktasında yakalandığını duyurdu.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde son günlerde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede 24 Mart'tan bu yana bir polis ve iki subay çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığı, 20 Nisan'da Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin detay verilmeden "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarılmıştı.