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Dünya
AA 17.04.2023 20:52

İran'da öğrencilerin "toplu zehirlendiği" yönündeki iddialar sürüyor

İran’ın Tebriz, Senendec, Urumiye ve Kerec şehirlerindeki bazı okullarda zehirlenme vakaları yaşandığı iddia edildi.

İran'da öğrencilerin "toplu zehirlendiği" yönündeki iddialar sürüyor
[Fotograf: AA]

Sosyal medyada paylaşılan ve bugün çekildiği ifade edilen görüntülerde, Tebriz şehrinin Zaferaniye semtinde bulunan Aseman İlköğretim Okulu öğrencilerinin kimyasal gazla zehirlendikleri ileri sürüldü.

Görüntülerde, zehirlenme vakasını duyan velilerin okul önünde toplandığı, bir ambulansın burada beklediği görüldü.

Zehirlenme vakasının ardından okul müdürünün öğrencilerin dışarı çıkmasına izin vermediği ileri sürülürken, veliler de çocuklarının durumuna dair bilgi alamadıklarını ifade ederek tepki gösterdi.

Yine sosyal medya kullanıcıları, paylaştıkları görüntülerle Kürdistan eyaletinin Senendec şehrindeki Nesibe Lisesi, Batı Azerbaycan'ın Urumiye şehrindeki Ferzangan Lisesi, Elburz eyaletinin Kerec şehrindeki Muhammed Bakır Lisesi ile Melekzade İlkokulu öğrencilerinin de zehirlendiğini iddia etti.

Yetkili kurumlar, söz konusu okullarda kaç kişinin zehirlendiği ya da zehirlenmenin kaynağının ne olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 250’ye yakın okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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