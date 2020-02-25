Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

İran'daki koronavirüs vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, maskelerin stoklandığına ilişkin haberler üzerine, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalı. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paraya göz dikilmemelidir" diye konuşmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.