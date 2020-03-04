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İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, bu hafta İran'ın hiçbir eyalet merkezinde cuma namazı kılınmayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." dedi.
Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 17:03
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