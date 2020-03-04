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Ruhani: İran'ın neredeyse tüm bölgeleri salgından etkilendi
[İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani | Fotoğraf: AA]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.
Ülkesinin virüs salgınını "minimum" ölü sayısıyla atlatacağını söyleyen Ruhani, en kısa sürede bu durumun üstesinden geleceklerini belirtti.
Ruhani, İran'ın neredeyse tüm bölgelerinin salgından etkilendiği söyledi.
Ölü sayısı artıyor
Ülkede Covid-19 salgınında can kaybı 77'ye, vaka sayısı ise 2 bin 336'ya yükseldi.
Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs hasan ruhani covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 13:11
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