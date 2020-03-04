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Yunan askeri ateş açtı, göçmenler yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Yunanistan yunan askerleri düzensiz göçmen avrupaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 12:06
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