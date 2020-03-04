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Irak'ta koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık dün yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde 6 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı.
Son gelişmelerle ülkede salgına yakalananların sayısının 27'ye çıktığı kaydedilmişti.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.
Etiketler: Irak koronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 11:38
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