Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in kült filmi Jurassic Park'ın senaryosu gerçek mi oluyor?

Bilim insanlarının yaptığı son keşif, bu konuda kritik bir eşiği aşabilir.

Oxford Ulusal Bilim Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, araştırmacıların fosilleşmiş bir dinozor kafatası içinde DNA izleri bulduğu iddia edildi.

[Fotoğraf: Oxford Academic]

Hypacrosaurus olarak bilinen 75 milyon yıllık bebek ördek gagalı bir dinozor kafatasında kıkırdak hücreleri, kromozomlar ve DNA izlerinin korunduğunu açıklandı.

Araştırmada, kafatasında bulunan iki kıkırdak hücresinin birbirine bağlı olduğu ve bir hücre çekirdeğine benzeyen malzeme keşfedildiği bilgisine yer verildi.

[Fotoğraf: Oxford Academic]

Çalışmanın baş yazarı Alida Bailleul, yaptıkları keşifle ilgili açıklamada, "Kalbim neredeyse atmayı durdurdu, buna inanamadım." dedi.

Çalışmanın ortak yazarı Mary Schweitzer ise, "Kollajen II antikorlarına tepki veren fosilleşmiş kıkırdak hücrelerini çevreleyen organik maddeler var. Bu immünolojik test, bu dinozorda orijinal kıkırdaklı protein kalıntılarının varlığını desteklemektedir." dedi.

Araştırmacılar çalışmanın özetinde, "Spesifik DNA, sadece izole edilmiş hücrelerin içinde gözlendi ve bu, endojen (hücre içinden gelen) nükleer materyalin fosilleşme nedeniyle sağlandığını düşündürdü. Verilerimiz, kalsifiye (kalsiyum barındıran) kıkırdağın ve DNA'nın moleküler düzeyde korunduğu hipotezini desteklemekte" ifadelerine yer verdi.

1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminde bilim insanları, dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri üzerinde deneyler yaparak dinazorların DNA zinciri üzerinde çalışıyor.

Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştiriliyor ve 65 milyon yıl önce yaşamış dev canlılar yeniden üretiliyor.