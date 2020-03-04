Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Polonya'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Szumowski, ülkenin batısındaki Zielona Gora kentinde yaşayan bir hastada virüse rastlandığını belirtti.
Polonyalı bakan, söz konusu hastanın sağlık durumunun "iyi" olduğunu ifade etti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 93 bini aşmış durumda
Etiketler: koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:56
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