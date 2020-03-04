Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetmek için oluşturulan kriz masasının tıbbi teçhizat ihracatına yönelik aldığı kararın bugün resmi gazetede yayımlandığı belirtildi.

Buna göre, solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi virüse karşı tıbbi koruyucu ekipmanların başka ülkelere ihracatı yasaklandı.

Açıklamada, virüse karşı kriz masası ile eyaletler arasındaki iş birliğinin artırılacağı vurgulanarak, kriz masasının yarın bir toplantı yapacağı bildirildi.