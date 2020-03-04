Hızlı veri iletim teknolojisi, günlük hayatı kolaylaştırıyor. "Aiber" adı verilen bir akıllı cihaz, uçaklarda hastalanan yolcuların imdadına yetişecek.

Cihaz, hastanın sağlık bilgilerini gerçek zamanlı olarak doktorlara gönderecek. Örneğin hastanın EKG ölçümleri. Hastalık durumunda bu ölçümleri okumak kabin ekibinin görevi olmaktan çıkacak.

Uçuşta rota değiştirmenin maliyeti 500 bin doları bulabiliyor

Daha önemlisi, doktorlar doğrudan ve gerçek zamanlı olarak elde ettikleri bilgilerle, hastanın durumunun kötüye gidip gitmediğini belirleyebilecek. Gerekli müdahaleleri yapmalarını sağlayacak.

Hayat kurtarma potansiyeline sahip olan akıllı cihazla, uçağın gereksiz yere rota değiştirip iniş yapmasının da önüne geçilebilecek.

Önde gelen hava yolu şirketleri sağlık sebepleriyle bir yılda 60 kadar uçuşun rotasını değiştirebiliyor. Her bir uçuşta rota değiştirmenin maliyeti 500 bin doları bulabiliyor.