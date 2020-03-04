Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in "tüm tarafların imzasını içeren bir anlaşma olmaksızın doldurma işlemi başlamamalı." ifadesine tepki gösterdi.

Andargachew, "Amerikalıların açıklaması diplomatik değil ve kabul edilemez. ABD’nin açıklamayı yeniden gözden geçirmesini umuyoruz." dedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

ABD’nin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı müzakerelerin son oturumu şubat sonunda yapılmış, Etiyopya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle toplantıya katılmamıştı.

Etiyopya hükümeti çok sayıda anlaşmazlık olmasına rağmen görüşmelere devam edeceğini duyurmuştu.