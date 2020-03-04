Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada koronavirüs tespit edilenlerin 2 Rus, 2 İtalyan, bir Alman ve bir de Kolombiyalı olduğu aktarıldı.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 27 olarak açıklandı.