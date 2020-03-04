Haber Giriş: Kaynak: İHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 6 yeni koronavirüsü vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 6 koronavirüs vakası daha tespit edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada koronavirüs tespit edilenlerin 2 Rus, 2 İtalyan, bir Alman ve bir de Kolombiyalı olduğu aktarıldı.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 27 olarak açıklandı.
Etiketler: koronavirüs Birleşik arap emirlikleriSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 15:10
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