- Türkiye alışıldık savaş stratejilerinin dışına çıktı.

- 21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi.

- Elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya kondu.

- Türkiye dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan milli İHA ve SİHA'ların başarısı Amerikan Forbes dergisine bu ifadelerle konu oldu.

Türkiye'nin yeni savaş stratejisinden övgüyle bahsedildi

"Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esed rejimini yıkıma uğrattı" başlıklı yazıda Türkiye'nin yeni savaş stratejisinden övgüyle bahsedildi:

"Türkiye bu operasyonla insansız hava araçlarının hedefleri yıpratıcılığının konvansiyonel hava araçlarına göre daha düşük olduğu anlayışını kırdı"

Yazıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimine ait ağır silahlı çok sayıda askeri aracı imha etmesine dikkat çekildi, Türkiye'nin neredeyse hiç kayıp vermediği vurgulandı.

2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi... TSK hedefleri işte böyle yerle bir etti.https://t.co/Kju4qReNfc pic.twitter.com/lzpEN3qqjU — TRT HABER (@trthaber) February 29, 2020

Rejime ait hava savunma sistemlerinin çok yetersiz kaldığına dair videolar da paylaşıldı.

France24: Bu başarı Türkiye'nin İHA evriminin doruk noktası"

Türkiye'nin Esed rejimin İdlib'deki alçak saldırılarına karşı mücadelesiyle ilgili dikkat çekici bir yazı da Fransız yayın organı "France24" de yer aldı.

"Türkiye'nin insansız hava araçları Suriye'de önemli bir avantaj sağlıyor" başlıklı yazıda Türkiye'nin İdlib harekatındaki başarısı ön plandaydı. "Bu başarı Türkiye'nin İHA evriminin doruk noktasına geldiğini işaret ediyor" denildi.

Al Jazeera: İlk kez geleneksel savaş alanında İHA'lar filo halinde uçtu

Katar merkezli Al Jazeera'den de İHA'lara övgü geldi. "İdlib Savaşı: Türkiye'nin insansız hava araçları ve yeni bir savaş yolu" başlıklı yazı yer aldı.

"İlk kez geleneksel savaş alanında İHA'lar filo halinde uçtu" denildi.

"Türkiye'nin yerli üretim SİHA'ları, Suriye hava savunma sistemlerini hızla havaya uçurabildi" ifadeleri yazıda yer aldı.