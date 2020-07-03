Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da kömür madeninde göçük: 1 ölü
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde maden ocağında göçük sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunun haberine göre, öğle saatlerinde Kirmanşah'ın Gilani Garb ilçesindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kirmanşah Valisi Huşeng Bazvend, olay yerine giderken arama-kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.
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