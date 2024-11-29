Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2024 18:51

İran'da hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişi ölüyor

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişi ölüyor
[Fotograf: AA]

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Sağlık Bakanı Zaferkendi, katıldığı bir program sonrası ülkedeki hava kirliliğine ilişkin bilgi verdi.

Zaferkendi, “İstatistiklere göre, her yıl 40 bine yakın kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor. Hava kirliliğinin ülkeye maliyeti de yaklaşık 12 milyar dolar. Bu durum da bu sorunu çözmemiz gerektiğini gösteriyor.” dedi.

İranlı Bakan, hava kirliliğinin özellikle çocuklarda astım ve akciğer rahatsızlıklarının görülmesine de neden olduğunu ifade etti.

Zaferkendi, söz konusu verinin doğrudan ya da dolaylı ölümleri gösterip göstermediğine ilişkin ise detay vermedi.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Almanya’da uzmanlar, hükümetten UCM kararlarına uymayı ve İsrail’e desteği durdurmayı istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:41
Parada sahtecilik suçundan 104 şüpheli tutuklandı
19:14
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir
18:51
Almanya’da uzmanlar, hükümetten UCM kararlarına uymayı ve İsrail’e desteği durdurmayı istiyor
18:50
Cevdet Yılmaz: Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz
18:43
Dışişleri'nden İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
18:35
Rize'de öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
FOTO FOKUS
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ