Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AP
İran'da fabrika yangını: En az 2 yaralı
[Temsili fotoğraf: AP]
İran'ın Kum kenti yakınlarında kimyasal üretim yapılan bir fabrikada çıkan yangında en az 2 itfaiyeci yaralandı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Kum itfaiyesi sözcüsü Hamid Karimi, olay yerine 20 itfaiye aracı ile 150 itfaiyecinin sevk edildiğini söyledi.
Karimi, yangının alkol tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındığını, buna rağmen patlamaların meydana geldiğini ve 2 itfaiye aracının alev aldığını bildirdi.
Öte yandan, 2 itfaiyecinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
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