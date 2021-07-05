İran’ın başkenti Tahran'ın 20 kilometre batısında bulunan Kerec şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alevlere teslim olurken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangını söndürmek üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Çok sayıda büyük depo yandı"

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, "Yangının çıktığı fabrikada yapı ürünleri bulunuyordu. Aynı zamanda her türlü eşyanın ve ev aletlerinin depolandığı büyük bir fabrikaydı. Her biri yaklaşık 600 ve 700 metrekare büyüklüğünde çok sayıda depo yandı” açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.