Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere tüm kısıtlamaları kaldırıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle ilgili tüm yasal kısıtlamaların 19 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.
Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren İngiltere'de maske takma zorunluluğu olmayacak, gece külüpleri açılacak, evden çalışma bitecek, hiçbir ortamda sosyal mesafe olmayacak. Stadyumlar ve festivaller tam kapasiteye dönecek.
Başbakan Boris Johnson, "Bu salgın henüz bitmedi, 19'unda da kesinlikle bitmeyecek. Vakalar artıyor ancak aşılarda arttıkça belirli bir süre COVID-19 ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.
Aşıları hızlandırmak için 40 yaş altındaki dozaj aralığı 12 haftadan 8 hafta'ya indirilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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