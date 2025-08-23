Açık 32.8ºC Ankara
Dünya
AA 23.08.2025 14:45

İran'da enerji tüketimini azaltmak için birçok eyalette kamu kurumları tatil

İran'da sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla başkent Tahran dahil birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'da enerji tüketimini azaltmak için birçok eyalette kamu kurumları tatil

İran’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, ülkede hafta tatili olan perşembe ve cuma günleri tatiline ek olarak bugün de 31 eyaletin 28'inde tatil ilan edildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı. Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

İran Enerji
