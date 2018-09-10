İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ölüm tehdidine gözaltı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Din Adamları Özel Mahkemesi'ne yapılan şikayet üzerine, geçen ay Kum kentindeki Fevziye Medresesi öğrencilerinin katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine pankart açtığı öne sürülen 5 din adamı gözaltına alındı.

Söz konusu pankartta yazan ve eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin ölüm nedenini çağrıştırdığı iddia edilen, "Ey söylemi müzakere olan kişi, havuz seni bekliyor" şeklindeki ifadelerde, Ruhani'nin ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Ocak 2017'de "havuzda" hayatını kaybetmişti. İlk olarak ölüm nedeni kalp krizi şeklinde duyurulurken, Rafsancani'nin kızı Faize'nin Aralık ayında yaptığı "ölümün tabii olmadığı ve bu konudaki belirsizliklerin devam ettiği" açıklaması dikkat çekmişti.

Muhafazakarlara rağmen Batı ile ilişkileri geliştirmeye çabalayan Rafsancani'nin ölüm nedeniyle ilgili şüpheler henüz devam ederken, söz konusu pankartın açılması bazı reformistler tarafından Ruhani'ye tehdit kabul ediliyor.

Kaynak: AA