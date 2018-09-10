Kuzey Kore 70'inci yılını "barış havasında" kutladı

Kuzey Kore’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü sebebiyle başkent Pyongyang’da askeri geçit töreni yapıldı. Her yıl düzenlenen törende bu yıl, kıtalararası balistik füzeler sergilenmedi.

Önceki yıllarda, ülkenin ağır silahları ve askeri gücünün sergilenmesine odaklanılan geçit töreninde bu yıl daha çok siviller ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapıldı.

Törende birkaç tank dışında yalnızca uygun adım yürüyen askerler yer aldı. Bu yılki törende uzun menzilli füze bataryalarına yer verilmemesi dikkat çekti.

Kim Il Sung Meydanı'nda yapılan geçit törenin büyük bölümünde siviller yer aldı. Hemşireler, öğrenciler ve inşaat işçileri renkli kıyafetleriyle meydanda yürüdü. Tribünlerdeki halk, ellerindeki renkli kartları indirip kaldırarak farklı kompozisyonlar oluşturdu.

Gösterilerde ekonomik kalkınmaya yapılan vurgu da dikkat çekti.

Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin yönetiminin 3 numaralı ismi, Çin Halk Meclisi Merkez Komitesi Başkanı Li Canşu da katıldı. Kim törenin sonunda Li ile protokol balkonunda el sıkışarak poz verdi.

Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, Nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin Eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

Kaynak: AA, Reuters