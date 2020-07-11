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İran'da COVID-19 ölümleri 12 bin 635'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 635'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 12 bin 635'e çıktığını bildirdi.
Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 397 artarak 255 bin 117'ye yükseldi.
Hastalardan 3 bin 338'inin durumunun ağır olduğu ülkede, bugüne kadar 217 bin 666 kişinin ise iyileşti.
İran'da bugüne dek 1 milyon 947 bin 114 COVID-19 testi yapıldı.
Ülkede Huzistan, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Hürmüzgan ve Kuzey Horasan "kırmızı bölge", Tahran, Elburz, Loristan, Güney Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan, İsfahan, Mazenderan, Gülistan ve İlam ise "riskli bölge" ilan edilmişti.
Etiketler: iran koronvirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:23
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