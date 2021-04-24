Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da çatışma: 3 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesi öldürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bölgede terör eylemi hazırlığında olan bir grup güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürüldü ve terörist grubun 3 üyesi etkisiz hale getirildi" denildi.
Örgütün adı açıklanmadı
Çatışmanın ardından silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, örgüt ismine yer verilmedi.
Sistan-Beluçistan bölgesinde İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
Etiketler: İran
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