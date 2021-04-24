Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya'da buz tsunamisi korkuttu
Rusya’da Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıkları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.
Yetkililer, yürüyüş yolundaki parmaklıkları kırarak buz tsunamisi etkisi yapan olayın, nadir görülen bir doğa olayı olduğunu açıkladı.
Buz tsunamisinin, mevsim normalleri nedeniyle nehir sularının normalden 3 metre yükselmesi ve akıntının geniş buz kütlelerini sıkıştırarak nehir kıyısına yığmasıyla oluştuğu vurgulandı.
10 metre yüksekliğe ulaştı
Bu nadir görülen doğa olayının her yıl yaşandığı ancak genellikle yerleşim yerlerinden uzaktı meydana geldiği söylendi.
Yetkililer, bazı bölgelerde kıyıya taşan buz kütlelerinin 10 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
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