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Dünya
AA 22.07.2025 13:53

İran'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 14 eyalet yarın tatil edildi

İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 23 Temmuz'da başkent Tahran dahil bir çok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 14 eyalet yarın tatil edildi
[Fotograf: AA]

İran’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, 23 Temmuz Çarşamba günü, Tahran başta olmak üzere en az 14 eyalette kamu kurumları kapalı olacak.

Tatil edilen eyaletler arasında Gilan, Fars, Merkezi, Rezevi Horasan, Gülistan, Elburz, Mazenderan, Kirman, Buşehr, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.

Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri değiştirildi. Simnan ve Kirmanşah da dahil olmak üzere birçok eyalette çalışma saatleri 06.00- 11.00 saatleri arasına çekildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı. Tahran'da da sıcaklıklar 40 derece civarlarında seyrediyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

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