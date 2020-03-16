Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34’te kaydedildi.
Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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