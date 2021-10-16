İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.16'da kaydedildi.

Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.