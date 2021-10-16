Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.16'da kaydedildi.
Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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