Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem, yerel saatle 16.24'te kaydedildi.
Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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