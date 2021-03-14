Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem, yerel saatle 16.24'te kaydedildi.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.