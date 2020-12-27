Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi depremle ilgili açıklama yaptı.
Yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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