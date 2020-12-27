Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi depremle ilgili açıklama yaptı.

Yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.