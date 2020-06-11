İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi olay hakkında detayları aktardı.

Kanberi, Pakistan sınırındaki Haş ve Saravan ilçelerinde, sınırda uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye düzenlenen operasyonda 2 ton 300 kilogram uyuşturucu madde, 3 otomobil, 1 Kalaşnikof silah ve çeşitli mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Kanberi, söz konusu operasyonda çete liderinin de yakalandığını aktardı.

Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.